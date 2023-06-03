Бывалый огородник рассказал, как в Советском Союзе боролись с морковной мухой

Этот надежный способ применяется с советских времен. Сейчас его помнят только дачники-старожилы. Рассказываем, как гарантированно победить надоедливую морковную муху.

Понадобится старое советское средство - нафталин. Соединяем его с песком: одна часть песка и 10 частей нафталина. Посыпаем этим порошком землю между рядами моркови.

Так же можно поступить с посадками лука и чеснока, чтобы морковная муха не добралась и туда.

Помните, что смесь надо менять каждые две недели, потому что запах нафталина будет выветриваться со временем.

Опытные дачники также иногда подсыпают к описанному средству горсть золы. Получается полезный состав - два в одном: защита от вредителя плюс питательное удобрение.

Не забывайте проводить профилактические обработки, не ждите, пока муха заведется на грядке, действуйте на опережение.

Высаживайте морковь там, где много солнце и хорошая вентиляция воздухом. В таких местах морковная муха не заводится.