Вспомнить о дедовском опыте: какая трава поможет прогнать колорадских жуков

К примеру, мало кто знает, но от колорадского жука спасает горькая полынь. Ее высаживание на участке – отличный способ защиты посадок от паразита.

Кроме этого, можно сделать настой на основе такой травы, а затем опрыскивать кустики. Сами овощи опрыскивать не нужно.

Готовится средство достаточно просто. Для этого нужно собрать листья полыни и залить их кипятком. Смесь надо оставить на несколько дней, а потом на ведро воды нужно взять половину ведра полыни. Настой разбавляется в соотношении 1 к 1 с чистой водой. После можно переходить к обработке.

Главное преимущество полыни как средства от насекомых-вредителей – отсутствие вредных добавок, что делает процедуру безопасной для человека и окружающей среды.