Ученые Университета Кембриджа обнаружили неожиданную пользу алкоголя

Они выяснили, что спиртные напитки полезны при воспалительных процессах в организме, но только при умеренном употреблении.

Согласно результатам исследования, алкоголь может избавить от общих болей, но чрезмерное его количество оказывает обратное действие.

Ученые также назвали дозу алкоголя, которая помогает избавиться от боли. Это не более 14 единиц в неделю.

В пересчете такое количество соответствует примерно 6 стаканам пива по 0,5 л или шести средним бокалам вина.