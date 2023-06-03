Бывалый садовод рассказал, как защитить малину от клопа дешевым доступным средством

Клоп не портит ягоды, не нарушает их целостность, но запах оставляет после себя очень неприятный. Есть ягоды после него совсем не хочется. Но это не единственная проблема.

Малинный клоп ухудшает состояние растения, он портит листья и побеги, влияет на иммунитет, замедляет развитие, в результате урожайность падает, ягоды вырастают менее крупные и не такие сладкие.

Рассказываем, как бороться с вредителем.

Собираем луковые очистки, которых на кухне всегда хватает. Готовим луковый настой. Шелуху заливаем водой, настаиваем в течение пяти дней.

Приготовленное средство нужно процеживать и размешивать с чистой водой в пропорции 1 к 4.

Этим раствором обрызгиваем ягоды, делать это можно часто без вреда для растения - от 5 до 10 раз за весь сезон.

В основе второго способа использование обычной сухой горчицы. Берется рюмочка горчичного порошка и 10 рюмок воды. Такой объем уйдет на целый куст малины.

Обрызгать ягодник можно веником. Некоторые делают это кистью руки, погрузив ее в жидкость и стряхнув потом капельки на растение.