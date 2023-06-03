Садовод со стажем объяснил, почему корневая поросль у сливы и вишни - это тревожный знак

Что плохого в поросли? Отростки, отходящие от корней дерева, забирают у него силы, что плохо отражается на состоянии плодовой культуры в целом и на урожайности в частности.

Поросль надо убирать однозначно. Также нужно уметь делать это правильно, чтобы не навредить дереву и чтобы действие реально дало результат, а не прошло впустую.

Для начала разберемся, отчего начинается активный прирост корневой части.

Часто такая ситуация возникает, когда обрезка дерева провелась с ошибками. В этом случае происходит неправильное перераспределение энергии, и начинают отрастать корневые побеги.

Если обрезка не делалась, но поросль активно пробивается, это повод серьезно задуматься. Возможно, это первый признак скорой гибели плодовой культуры.

Когда основной ствол умирает, это сопровождается как раз избыточным нарастанием корневых побегов.

В этом случае внимательно осматриваем дерево, ищем признаки ран, грибкового поражения, солнечных ожогов. И затем оказываем сливе или вишне необходимую помощь.

Как удалить поросль правильно? Если будете применять химию, то можно умертвить все дерево. Есть другой способ.

Раскапываем землю до корней, находим место, от которого отходит поросль. Срезаем в самом основании. Просто обрезать, скосить или засыпать землей - варианты плохие.

Это не поможет, лишь на время вам удастся остановить развитие побегов. Но вскоре они двинутся в рост с полной силой.