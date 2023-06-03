Дачник со стажем назвал ошибки, которые приводят к трещинам на помидорах

Рассеченные помидоры будут плохо храниться и быстро начнут портиться. Поэтому их нужно как можно скорее употребить в пищу.

Почему плоды начинают лопаться прямо на ветках, рассказал эксперт.

Есть три фактора, которые в совокупности влияют на появление трещин на помидорах.

Каждая из причин сама по себе не несет серьезной угрозы, но все вместе они вызывают глубокое растрескивание плодов.

Первая проблема - дефицит фосфора, решается просто, вносим удобрение, содержащее недостающий элемент.

Вторая причина появления треснувших томатов - перезревание. Если плоды вовремя не сняли с куста, они начинают лопаться.

Если при этом наблюдалась нехватка фосфора, проблема усугубляется. Когда недостает этого элемента, происходит сильное натяжение кожицы.

Подливает масла в огонь плохой полив - нерегулярный, неравномерный, скудный. Все вместе влияет на образование трещин на помидорах.

Какие меры надо принять:

избегаем нехватки фосфора, подкармливаем фосфорными удобрениями;

своевременно убираем созревшие плоды с куста;

правильно организовываем полив, по строгой схеме. Нельзя долго оставлять почву пересушенной, а потом резко и обильно заливать томаты водой.