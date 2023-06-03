Дачник со стажем рассказал, что добавить в воду для полива, чтобы огурцы поспели на 2 недели раньше

Стандартный срок созревания огурцов - 50 дней после выхода ростков.

Вы можете получить урожай на 2 недели раньше, если добавите при поливе в воду оно средство на основе на основе народных рецептов. Объясняем, как приготовить.

Нам понадобится 500 г черствого хлеба, который есть уже никто не станет. Складываем его в ведро, добавляем траву, можно сорную, предварительно мелко порезанную.

Туда же всыпаем пачку сухих дрожжей - 10 г. В ведро наливаем воду - 10 л. Оставляем для брожения на несколько дней. Готовый настой процеживаем.

Затем его надо размешать с обычной водой в пропорции 1:5.

Первую такую подкормку проводим через полторы недели после посадки огурцов в открытую грядку. Второй полив жидким удобрением делается, когда начинается период бутонизации.

Предварительно поливаем землю чистой водой. Потом вносим подкормку с черствым хлебом и травой. Одному растению нужно максимум 500 мл настоя.

Перебарщивать с дозой не следует. Если дадите больше, чем нужно, саженцы будут "жировать". А это плохо для урожая.