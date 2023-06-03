Ученые Института Макса Планка назвали фактор, вызывающий болезнь Альцгеймера

21:13 2023-06-03

Ученые из Института Макса Планка выяснили, что слабая изоляция нервных клеток способствует развитию болезни Альцгеймера.

Во время исследования они обнаружили, что главную роль при таком заболевании играет старение миелина – изоляции вокруг нервных клеток мозга.

В течение многих лет у человека образуются амилоидные бляшки. С ними борются клетки иммунной системы в мозге. Но если происходит накопление таких бляшек, развивается болезнь Альцгеймера.

По наличию амилоидных бляшек можно судить о склонности к заболеванию задолго до появления первых симптомов.

Ученые ищут способ замедлить старение миелина, чтобы получить возможность предотвращать болезнь Альцгеймера или замедлять ее прогресс. 

Показать следующие комментарии
Фото