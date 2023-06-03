Ученые Института Макса Планка назвали фактор, вызывающий болезнь Альцгеймера

Во время исследования они обнаружили, что главную роль при таком заболевании играет старение миелина – изоляции вокруг нервных клеток мозга.
В течение многих лет у человека образуются амилоидные бляшки. С ними борются клетки иммунной системы в мозге. Но если происходит накопление таких бляшек, развивается болезнь Альцгеймера.
По наличию амилоидных бляшек можно судить о склонности к заболеванию задолго до появления первых симптомов.
Ученые ищут способ замедлить старение миелина, чтобы получить возможность предотвращать болезнь Альцгеймера или замедлять ее прогресс.
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