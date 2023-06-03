Российской теннисистке Андреевой не дают визу для поездки на «Уимблдон»

3 июня спортсменка завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос», который стал для нее дебютным.

Андреева дошла до третьего круга, в котором проиграла американке Кори Гауфф. Она отметила, что сделала много выводов из этого матча.

Теннисистка призналась, что следующим ее турниром должен стать Уимблдон, но на данный момент она еще не получила визу.

Уимблдонский турнир пройдет в Великобритании с 3 по 16 июля. Андреева отметила, что если не сможет попасть туда, то будет участвовать в соревнованиях ITF.