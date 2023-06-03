Знающий садовод рассказал, можно или нельзя сажать возле дома туи

Разбираемся с экспертом, чему можно верить, говоря про тую, а что является лишь мифом и домыслом.

Во-первых, самое главное требование к деревьям, которые высаживаются возле жилых помещений, такое: они не должны быть ядовитыми. И туя под этот критерий подходит.

Единственная проблема, которую можно получить из-за туи, - это возможное разрушительное действие на фундамент дома.

Связано это с мощными корнями дерева, которые, располагаясь вблизи стены, упирается в нее корнями и постепенно приводит к порче.

Некоторые считают тую деревом для кладбищ, именно там ее сажают чаще всего. Это обосновано минимальным уходом и эстетичным умиротворенным видом дерева.

Все остальные запреты относятся к области суеверий.

Народные поверья гласят, что туя мешает развитию карьеры, предвещает одиночество и безбрачие для девушек, притягивает к дому воров и разные финансовые проблемы.

А самое главное - туя, якобы может вызвать смерть хозяина дома.

На самом деле туя очень хорошее дерево, и конечно его можно посадить на участке рядом с домом, только не очень близко.

За туей легко ухаживать, она облагораживает близлежащую территорию. Древесина содержит эфирное масло аромодендрин - очень душистое.

Туя выделяет фитонциды, полезные для здоровья, очищает воздух, поглощая токсины.

Крона легко поддается обрезке, поэтому ей можно придать любую интересную форму.