Депутат Верховной рады Украины Пипа обратилась в полицию из-за исполнения песен Цоя во Львове

Об этом сама Пипа рассказала в социальных сетях. Она посетовала, что певец не отреагировал на замечание и не прекратил исполнять песни на русском языке.

Как выяснилось, песни советского рок-музыканта пел молодой человек из Одессы. Депутат потребовала прекратить это, но тот продолжил петь.

Тогда Пипа вызвала полицию. По ее словам, парень нарушил закон, принятый в марте нынешнего года.

С января нынешнего года на Украине действует закон, по которому все русскоязычные печатные издания должны выходить также на украинском языке.