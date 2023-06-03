Знающий садовод перечислил основные правила ухода за голубикой на дачном участке

Рассказываем, как разводить голубику на своей даче.

Обычно больших проблем выращивание не вызывает, хотя многие дачники почему-то бояться за это браться. И зря. Как могут развиваться события после посадки ягодника?

Голубика хорошо приживается и дает отличный урожай каждый год. Кустарник прижился кое-как, но плохо растет, не развивается, ягод не дает.

Третий сценарий самый плохой. При каждой попытке посадить голубику она погибает - листья краснеют, корни усыхают, куст сильно слабеет и чахнет.

Чтобы судьба растения после высадки сложилась благополучно, применяем меры.

На корнях голубики живет особый симбиотический гриб, вместе с корневой системой он образует микоризу. Она помогает усваивать питательные вещества и и воду из грунта.

Собственных впитывающих волосков у голубики нет, их функция передана для исполнения названному выше грибу.

Чтобы обеспечить грибу поддержку, создаем удобную почву - рыхлую торфяную землю с высокой кислотностью.

Стараемся не допускать высыхания земли, поливы должны быть регулярными. Проводим мульчирование опилками, хвойными иголками, корой, накрываем агротканью.

Лучшими для умеренного климата считаются ранний сорта Дюк, среднеспелый сорт БлюКроп. Эти разновидности популярны у садоводов и всегда на хорошем счету.