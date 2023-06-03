Наташа Королева рассказала, почему ее не пускают в Киев

Она напомнила, что родилась на Украине и только в 1990-х годах переехала в Россию. Из-за связи с РФ ее выступления и запретили в Киеве.

«К сожалению, я давно уже не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли, первую. Я представляла угрозу, наверное, своими хорошими добрыми песнями», — объяснила Королева.

При этом певица признается, что скучает по Киеву и чувствует там себя там комфортно. Тем временем ее мать живет в США.

Королева говорит, что ей нравится приезжать в Америку в гости, но жить там постоянно она бы не смогла.