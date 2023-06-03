Дачный эксперт рассказал, по какой схеме подкармливать перец, чтобы с куста собирать до 8 кг

Осенью готовим почву для посадок - вносим компост и суперфосфат. На метр квадратный уйдет 5 кг компоста и 12 г суперфосфата.
Если будете делать это весной, то вносите 8 кг перегноя, 200 г золы.
Когда пройдет 15 дней после посадки перца в грунт, продолжаем давать ему подкормки. На 10 л теплой воды добавляем две чайные ложки суперфосфата и карбамида.
Каждому кусту перца нужно дать по одному литру жидкой подкормки.
Когда начинают образовываться завязи, удобряем очередным составом. Готовится он так: на десятилитровое ведро воды берем 20 г сернокислого калия и суперфосфата.
Хорошим дополнительным компонентом станет аммиачная селитра, ее понадобится примерно 10 г.
Заключительная подкормка делается перед фазой плодоношения. На 10 литров теплой воды берем по 200 г древесной золы и 10 г аммиачной селитры. Поливаем растения под корень.
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