По словам Пескова, для Путина СВО - это не единственный способ достичь целей России

По мнению Пескова, Путин открыт для переговоров по решению украинского вопроса без проведения специальной военной операции.

Кроме того, президент России считает мирный способ приоритетным, если для этого будут представлены возможности, и западным лидером важно об этом помнить.

Песков добавил, что сейчас Запад не дает России другого варианта, кроме как продолжение военных действий.

Так пресс-секретарь Путина прокомментировал предложение Франции о мирном саммите по украинскому кризису.

Представитель администрации президента РФ отметил, что в данный момент Украина - инструмент конфликта, а Запад ведет комбинированную войну против России.

Использование этого инструмента в разрешении кризиса не имеет никаких перспектив, считает Песков.

Далее он подчеркнул, что Франция держит сторону Киева, поэтому быть посредником в урегулировании украинского конфликта она не может.