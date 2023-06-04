Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский конфликт

Генерал вновь пригрозил военными действиями против непризнанной демократической островной республики.

«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая , китайские военные не будут колебаться ни секунды», — заявил новый министр обороны: «Мы не будем бояться противника и будем решительно защищать наш национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило».

Генерал раскритиковал продажу США оружия и военную подготовку Тайваню, а также улучшение отношений между Вашингтоном и Тайбэем.

Тайвань является внутренним делом Китая, в которое никто не должен вмешиваться, заявил Ли Шанфу: «Тайвань — это китайский Тайвань. Абсурдно и опасно подрывать пекинский принцип одного Китая».

После этого Тайвань стал частью Народной Республики. «Воссоединение» не остановить, сказал министр во время своего первого появления на конференции по безопасности.