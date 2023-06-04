Оппозиция пообещала вывести десятки тысяч сторонников на улицы Варшавы на марш против правительства

Призыв к протестам стал инициативой бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Дональда Туска из либерально-консервативной Гражданской платформы.

Но недовольство ПиС в некоторых частях общества стали настолько велики, что к ним присоединились другие партии и гражданские инициативы.

4 июня — символическая дата в Польше: в 1989 году в этот день прошли первые частично свободные выборы.

В то время как 65 процентов мест были зарезервированы за коммунистической партией, избиратели могли свободно выбирать остальных депутатов - это был триумф демократического движения и профсоюза "Солидарность".

Выборы в Польше также ознаменовали начало политических изменений в Европе вплоть до падения Берлинской стены.

Сегодня Польша является членом ЕС и НАТО.