Rammstein ответил на обвинения о сексуальном насилии на концертах

В заявлении, опубликованном в Instagram, говорится: «Публикации последних нескольких дней вызвали раздражение и вопросы у публики и особенно у наших фанатов. Обвинения очень сильно ударили по всем нам, и мы относимся к ним очень серьезно».

Для группы важно, чтобы фанаты чувствовали себя в безопасности как перед сценой, так и за ней.

Они просят не участвовать в общественном предубеждении: «Вы имеете право на свою точку зрения», говорится в заявлении.

Ранее когда WELT опубликовало четырехстраничное расследование, в котором несколько женщин утверждают, что они находились под действием наркотиков на концертах Rammstein и что они стали жертвами сексуального насилия.

Накануне исследовательская сеть NDR, WDR и SZ также сообщила о серьезных обвинениях в адрес группы.