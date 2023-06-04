Китай выступает против альянсов, подобных НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Попытки продвигать натоподобные альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это способ раздувания конфликтов и конфронтации, что только ввергнет Азиатско-Тихоокеанский регион в вихрь споров и конфликтов», — предупредил он на Шангрийской конференции.

«Сегодняшний Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в открытом и инклюзивном сотрудничестве, а не в мелких группировках. Мы не должны забывать серьезные бедствия, причиненные двумя мировыми войнами народам всех стран, и мы не должны допустить повторения этой трагической истории», — добавил министр.

Соединенные Штаты являются членом альянса AUKUS с Австралией и Великобританией и QUAD с Австралией, Индией и Японией.