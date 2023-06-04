Супруга Виторгана-старшего пожаловалась на многомиллионные долги

Жена Эммануила Виторгана недавно заявила, что в их семье проблемы с деньгами. Ирина Млодик откровенно рассказала, что они едва не потеряли свой великолепный 3-этажный коттедж в центре Москвы, сообщает Вумен.ру.

Не хочу на эту тему говорить. Нам пришлось занимать деньги у друзей, чтобы выплатить все. Пятилетний срок выкупа особняка у города закончился, — посетовала женщина. И отметила, что им пришлось влезть в долги, чтобы закрыть договор.

Семья Виторгана ранее платила солидную сумму аренды за дом в Москве - 2,5 млн. российских рублей в месяц. Актер там проживает вместе с женой Ириной и двумя дочерьми Этель и Кларой несколько лет.

По словам Эммануила Гедеоновича, друзья стараются поддержать его семью, как могут.

Люди, которые к нам приходят, платят за вход. Они этим, естественно, очень помогают, — откровенно рассказал актер. Мы никогда не говорим об этом. Нам как-то неудобно, - добавил он.

Жена Виторгана при этом четко пояснила, что просить денег они ни у кого не собираются. С такой просьбой супруги не обратились даже к сыну Виторгана-старшего Максиму.

К слову, у семьи Виторгана есть еще одна солидная недвижимость: двухэтажный коттедж в Юрмале, который признан архитектурным памятником. В интервью «Ты не поверишь!» Млодик поделилась, что в скором времени они планируют поехать туда на отдых.