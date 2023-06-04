Повалий объяснила, почему проживает в Москве на съемной квартире

Таисия Повалий арендует в Москве квартиру с 2006 года. Трехкомнатные апартаменты обходятся ей в 150 тысяч российских рублей ежемесячно, сообщает Рамблер со ссылкой на НТВ.
По словам певицы, у нее не получается купить в собственность недвижимость в российской столице – не позволяют средства.
Все, что она накопила ранее, потрачено на покупку дачи в Испании, где сейчас проживает ее сын Денис со своей семьей.
А Повалий пока снимает квартиру и на лето - загородный дом. Звезда пожаловалась, что в жаркий период в ее квартире находиться совсем некомфортно.
Ранее Таисия Повалий с мужем и мамой жила в Киеве - в особняке площадью 450 квадратов. Но, в связи с ситуацией на Украине, певице пришлось оставить свой дом и переехать в Москву.
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