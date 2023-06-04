Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле снизились цены на продукты

Сообщается, что снижение цен на продукты в РФ составило 0,22% в годовом выражении. Продуктовой дефляции не зафиксировано ни в одном другом европейском государстве.

Самая низкая продовольственная инфляция в этот период была в Швейцарии, где цены выросли на 5,4%.

В Беларуси продукты подорожали на 6,1% на Кипре – на 6,7%, в Албании – на 9,6%. Сильнее всего инфляция замедлилась в Чехии, а также в Боснии и Герцеговине.

Наиболее высокая продуктовая инфляция оказалась в Венгрии, там продукты подорожали за месяц на 39%.

Годовые темпы роста цен в Словакии составили 25,4%, в Эстонии – 23,4%, в Сербии – 23,1%, на Украине – 22,2%.