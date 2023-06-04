Худык: Беларусь направила жалобу на Польшу за нарушение Конвенции Эспо

Андрей Худык утверждает, что в минувшем апреле Минприроды Беларуси адресовало жалобу против Польши в комитет Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ЭСПО), поскольку Варшава была уличена в нарушении международных договоров в природоохранной сфере.

По данным Худыка, польское правительство отказывается производить оценку своей деятельности, которая потенциально вредит экологии в регионе, в частности не желая подсчитывать ущерб от вырубки лесов в Польше и приграничных территориях.