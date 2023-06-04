Ученые Колледжа Уайл Корнелл Медикал сумели вылечить диабет у мышей

У людей с диабетом бета-клетки поджелудочной железы не высвобождают инсулин в ответ на повышение уровня сахара в крови.

Ученым удалось вырастить из стволовых клеток желудка клетки, который способны выполнять такую функцию.

Во время исследования были активированы три белка, контролирующие экспрессию генов в определенном порядке.

Это обеспечивает трансформацию стволовых клеток. После их пересадки мышам с диабетом они вылечились от болезни.