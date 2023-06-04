Ученые Колледжа Уайл Корнелл Медикал сумели вылечить диабет у мышей

У людей с диабетом бета-клетки поджелудочной железы не высвобождают инсулин в ответ на повышение уровня сахара в крови.
Ученым удалось вырастить из стволовых клеток желудка клетки, который способны выполнять такую функцию.
Во время исследования были активированы три белка, контролирующие экспрессию генов в определенном порядке.
Это обеспечивает трансформацию стволовых клеток. После их пересадки мышам с диабетом они вылечились от болезни.
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