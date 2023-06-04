Rebelion: в Германии падает ВВП и начинается экономический кризис

Согласно сведениям Статистического агентства ФРГ, в первом квартале ВВП страны снизился на 0,3%, во втором – на 0,5%.
Причиной такой ситуации послужили высокие цены на электроэнергию. Таковы были последствия отказа Германии от закупки энергоносителей у России.
Одновременно США попытались вынудить Германию, как и другие страны Европы, покупать у них сжиженный природный газ.
Отсутствие альтернативы привело к серьезным проблемам в немецкой промышленности, которые негативно повлияли на экономику в целом и на благосостояние населения.