Дачный эксперт рассказал, чем подкормить огурцы в течение сезона, чтоб росли здоровыми и дали хороший урожай

Рассказываем о полезных подкормках от опытного дачника.

Йод и молоко

На литр молока добавляем 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла, измельченного в стружку. Все это размешиваем в ведре воды. Опрыскиваем растения раз в 10 дней.

Засохший хлеб

Понадобится буханка черствого хлеба. Замачиваем ее в ведре с водой, оставляем на ночь. Утром в размокший хлеб вливаем всю маленькую баночку йода. Все тщательно перемешиваем. Разводим концентрат с чистой водой в такой пропорции: литр жидкости на ведро воды. Используем для опрыскиваний. Остальное средство можно перелить в бутылку или банку и держать в подвале. Раствор пригодится до осени, обработки делаем раз в 2 недели, листья огурцов будут долго оставаться зелеными.

Молочная сыворотка

Для хороших плодов используем жидкую подкормку с молочной сывороткой и сахаром. Сыворотки берется 2 л, сахара - 150 г. Полученную смесь выливаем в 10 л воды. Обрабатываем растения для обильного формирования завязей. Удобрение подходит для огурцов и перцев. Обработки в виде опрыскиваний можно проводить также молочной сывороткой, разведенной в воде: на литр сыворотки берем 5 л воды.

Луковая подкормка

Делается из луковой шелухи. Берем 700 г шелухи, заливаем 10 л воды, доводим до кипения. Настаиваем под закрытой крышкой до 14 часов. Процеживаем и отжимаем луковые очистки. Разводим настой так: на 2 л добавляем 8 л воды. Проводим обрызгивание огурцов очень обильно, проливаем грунт.