Опытная дачница назвала эффективные способы защиты капусты от бабочек и слизней

18:16 2023-06-04

В число активных вредителей капусты входят бабочки и слизни. Они повреждают растения, поедая капустные листья и лишая дачника урожая. Рассказываем, как победить этих паразитов простыми домашними средствами.

Чтобы оградить капусту от посягательств капустницы, укройте ее сеткой. Вместо сетки можно взять лутрасил, лучше старый, он будет лучше пропускать воду дождя.

Если нет старого укрывного материала, берем новый и стираем его. После стирки он как раз будет в нужной форме.

Помещаем капусту под укрытие, держим там длительный период, до тех пор, пока она не разрастется. Тогда кочанам станет тесно под сеткой, и их нужно будет освободить.

Сетка или лутрасил хорошо пропускают воздух и влагу, но не позволят бабочкам приблизиться к капусте.

От слизней спасаемся так. Выберите что то одно из перечня - соль опилки, пшенка, яичная скорлупа, горчичный порошок.

Все эти продукты могут ранить слизней, поэтому их можно рассыпать вокруг растений. Тогда вредители будут бояться подойти к капусте.

Еще одно полезное средство. В ведро насыпаем золу до половины, туда добавляем пакет сухой горчицы, 2 пакетика красного перца, столовую ложку соли. Все смешиваем хорошо и опыляем растения, обсыпаем землю рядом с ними. Заглубляем немного для того, чтобы уничтожить вредителей, которые в ней скрылись. Обработку проводим каждую неделю. Можно чередовать с травяным настоем.

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