Опытная дачница назвала эффективные способы защиты капусты от бабочек и слизней

Чтобы оградить капусту от посягательств капустницы, укройте ее сеткой. Вместо сетки можно взять лутрасил, лучше старый, он будет лучше пропускать воду дождя.

Если нет старого укрывного материала, берем новый и стираем его. После стирки он как раз будет в нужной форме.

Помещаем капусту под укрытие, держим там длительный период, до тех пор, пока она не разрастется. Тогда кочанам станет тесно под сеткой, и их нужно будет освободить.

Сетка или лутрасил хорошо пропускают воздух и влагу, но не позволят бабочкам приблизиться к капусте.

От слизней спасаемся так. Выберите что то одно из перечня - соль опилки, пшенка, яичная скорлупа, горчичный порошок.

Все эти продукты могут ранить слизней, поэтому их можно рассыпать вокруг растений. Тогда вредители будут бояться подойти к капусте.

Еще одно полезное средство. В ведро насыпаем золу до половины, туда добавляем пакет сухой горчицы, 2 пакетика красного перца, столовую ложку соли. Все смешиваем хорошо и опыляем растения, обсыпаем землю рядом с ними. Заглубляем немного для того, чтобы уничтожить вредителей, которые в ней скрылись. Обработку проводим каждую неделю. Можно чередовать с травяным настоем.