В мае Индия резко увеличила закупки российского газа

В целом индийские государственные компании с начала года купили 167 млн баррелей нефти из России, что эквивалентно 1,1 млн баррелей в сутки.

Годом ранее показатель составлял 420 тыс. баррелей в сутки. Основными покупателями нефти в России стали компании Bharat Petroleum, Indian Oil и ONGC.

В настоящее время РФ продает Индии нефть со скидкой 10 долларов с каждого барреля. Индийские власти пока не планируют сокращать объемы закупок.

Это связано с ростом спроса на топливо в стране. В мае было куплено на 13% больше бензина, спрос на дизель вырос на 0,9%.