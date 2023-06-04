Цветовод-любитель рассказал, какой цветок может составить конкуренцию петунии: это сальпиглоссис

Сальпиглоссис - декоративное растение с очень красивыми яркими цветами. Отличается разнообразием красок.

Цветки могут быть желтые, красные, белые, кремовые, розовые, оранжевые, фиолетовые. Характерный признак - желтая сеточка, идущая из серединки по лепесткам, развернутым наружу.

От этого цветы выглядят еще более яркими и нарядными.

Высаженные семена дают дружные всходы, которые быстро идут в рост и радуют потом цветением до холодов. Но для этого надо создать правильные условия.

Сальпиглоссис любит расти на солнечных местах и предпочитает частые обильные поливы. Про подкормки тоже не забываем. Удобрять цветы надо до 6 раз за сезон.

Выращивать их можно не только семенами, но и рассадой. Но нужно сразу рассаживать семечки по отдельным емкостям, потому что саженцы плохо переносят пикировку.

Сеять нужно сеять так же, как и петунью. Просто рассыпаем семена по мокрой земле, потом ждем, когда прорастут, укрыв стеклом.

Пикируем рассаду только один раз, когда переносим в грунт. Делаем это максимально осторожно, извлекая всю корневую систему с комом земли.

Если сажаете сразу в грунт, можно посеять густо, а потом проредить всходы, чтобы не делать пересадок.