Совершенству нет предела: Киркоров опять отправился к пластическому хирургу

Народный артист России Филипп Киркоров все больше удивляет своих поклонников. Певец выложил видео, в котором сообщил, что опять отправился в хирургический центр, к своему звездному врачу, сообщает 5-tv.ru.

В день Святой Троицы звезда не просто поздравил подписчиков, пожелав им благостных вестей, счастья и любви. Он также рассказал, что для него воскресный день начался с поддержания здоровья и этической красоты.

Поп-король российской эстрады не рассказал, за какой именно процедурой он отправился в медицинский центр, чем создал интригу.

Скоро сами узнаете, — загадочно сообщил он подписчикам в соцсети.

Последний год у Филиппа Киркорова оказался очень насыщенным. Он изменился до неузнаваемости: перекрасил волосы в белый цвет, вставил голубые линзы и сделал ряд пластических операций.

У звезды, кроме того, появились кубики пресса, он сбросил вес, при этом ягодицы визуально стали больше. Киркоров также омолодил лицо: форма бровей изменилась, кожа стала более гладкой.