Новостное агентство Judge Napolitano опубликовало интервью с экс-разведчиком Великобритании Аластером Круком, который считает, что американское правительство и бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама в частности никогда не смогут простить Владимира Путина, не позволившего коллективному Западу произвести разграбление российского государства.

Крук считает, что после прихода Бориса Ельцина к власти в Россию пришло множество американских инвесторов, начавших разграблять российские ресурсы, однако это было пресечено Путиным с началом его президентства.