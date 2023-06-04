На помидорах закручиваются листья: какие срочные меры надо принять, чтобы не потерять урожай

Чтобы не скручивались листики на томатах, попробуйте применить эту подкормку. 2 кг золы заливаем небольшим количеством горячей воды. Хорошо размешиваем.

Потом доливаем воду, доводя до объема 10 л. Настаиваем жидкость сутки, ждем полного растворения золы, раствор должен получиться однородным.

Готовое средство будем разводить еще раз. На литр добавим 10 л воды. Воду перед этим нагреваем естественным путем в бочке на огороде под солнцем. Этой жидкостью поливаем свои помидоры.

Листики могут пострадать из-за тли или белокрылки. Тогда вооружаемся инсектицидами (Агролан, Актеллик).

Стараемся поливать помидоры редко, но обильно.

Проветриваем теплицу как можно чаще, крышу затеняем нетканым материалом (агрил, лутрасил, спанбонд).

Еще один совет: проводим пасынкование при длине пасынков не больше 7 см, за неделю можно срезать максимум 2-3 листа.

Иногда листья начинают крутиться, если томаты жируют. Это проявляется крупными листьями, большим числом пасынков, толстым стеблем. Причина - перебор с азотом.

Решаем проблему подкормкой, вносим сульфат калия. Теперь растение направит силы на формирование плодов. На 10 л воды берем столовую ложку сульфат калия.

Размешиваем, через пять минут поливаем. На куст нужно 500 мл. Сначала грядку увлажняем чистой водой, потом вносим жидкое удобрение.