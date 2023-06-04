Опытный садовод рассказал, что надо успеть сделать с луком в июне

Итак, в июне нас ждет важное дело - подкормка. Использовать будем монофосфат калия. Результат потом точно порадует. Головки будут сочными, крупными.

Первая подкормка делается в середине июня. На 10 л воды добавляем 20 г препарата. Почва насытится калием, лук будет активнее расти.

К увеличению урожая приводит также табачная пыль. Смешиваем ее с золой пополам, опудриваем растения, рассыпаем порошок по земле.

Такое средство помогает также бороться с луковой мухой.

При пожелтении перьев лука, если растение выглядит чахлым и вянет, даем ему мочевину. Так мы повысим количество азота в земле. Спустя 10 дней вносим аптечный сульфат магния.

На 10 л воды нужно 20 г средства. Напитав грунт магнием, мы заботимся о скором росте лука.

Желтеет лук от дефицита азота и магния. Если добавить вовремя эти растения почву, то с желтизной можно справиться.