Дачный эксперт раскрыл эффективные способы борьбы с белокрылкой из личного опыта

23:27 2023-06-04

С белокрылкой очень сложно воевать, инсектициды ее почти не берут, потому что она быстро развивает к ним привыкание. Что делать подсказал опытный дачник.

Это вредное насекомое создает много неприятностей дачникам.

Пытаясь избавиться от паразита, за долгие годы садоводческой практики они подобрали несколько надежных способов на основе народных средств. Берите на заметку и смело применяйте.

Первый способ

Пролейте хорошенько грунт Актарой. Потом приготовьте раствор для опрыскивания: пол чайной ложки шампуня от блох для животных добавляем в литр воды. Делаем обработку.

Второй способ

В основе - яблочный уксус. Берем полтора литра воды, добавляем 7 столовых ложек уксуса, туда же - 3 столовые ложки жидкости для мытья посуды.

Все перемешиваем и обрабатываем листья с обеих сторон и землю. После этого белокрылку долго не увидите.

Важно перед проведением обработки аккуратно проверить действие состава на маленьком участке листа. Если будет ожог, это сигнал к тому, чтобы уменьшить концентрацию уксуса.

Третий способ

Используем эмульсию Бензилбензоат, ее можно купить в аптеке. Действует против вшей и чесоточного клеща. Но и от белокрылки очень даже эффективна.

Разбавляем 25 мл с литром воды и опрыскиваем растения.

Обработку проводим 3 раза, делаем перерывы по 3 дня. Это средство уничтожает и мух, и их яйца.

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