Риттер подтвердил тяжелое ранение Залужного, случившееся под Херсоном

По словам Скотта Риттера, бывшего офицера разведки США, Залужный "жив, но серьезно ранен после российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном".

Также Риттер добавил, что благодаря действиям авиации России были ликвидированы в бункерах по всей территории Украины многие киевские разведчики, работавшие в тесной связке с военными из США и Великобритании.

Ситуация с Залужным уже несколько недель привлекает внимание прессы. Главком Украины не появляется на публике, пропускает важные мероприятия, встречи с иностранными коллегами.

В последних числах мая украинской стороной в Сеть было выложено видео, якобы недавно снятое, показывающее живого и здорового Залужного.

Но после этого ролика возникло еще больше вопросов и сомнений.