Кадыров попросил отправить чеченские войска для защиты Белгородской области

Кадыров отметил, что число чеченских солдат в военных и силовых структурах на сегодняшний день составляет свыше 70 000 человек.

Все бойцы готовились в Российском университете спецназа.

У военных формирований Чечни есть современная техника, военнослужащие "экипированы безотказным оружием и готовы выполнять любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты государства".

Кадыров подчеркнул, что чеченские солдаты готовы воевать и ждут соответствующего распоряжения.

Руководитель ЧВК "Вагнер" тоже предложил военную помощь Белгородской области для защиты мирных граждан от нападок диверсантов.

Он сообщил, что "вагнеровцы" не станут ждать приглашения или разрешения, а сами примут решение и начнут действовать по своему усмотрению.