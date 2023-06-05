Ли Шанфу предсказал мировую катастрофу в случае конфликта Китая и США

Ли Шанфу высказался об этом в рамках выступления на ежегодном азиатском саммите по безопасности "Дайлог Шангри-Ла".

Он подчеркнул, что США и КНР должны стремиться к достижению согласия, несмотря на существование глубоких противоречий между государствами.

Нужно находить точки соприкосновения и вести диалог.

Министр обороны дал комментарий инциденту, случившемуся недавно в Тайваньском проливе между военными суднами Китая и США.

Шанфу заявил, что иностранные корабли не вправе использовать мирный проход как возможность для гегемонии.

Взаимоотношения Китая и США в последнее время обострились из-за Тайваня, Южно-Китайского моря и экспортных ограничительных мер главы Белого дома Байдена.

Ли Шанфу подчеркнул, что споры надо разрешать мирным путем, ведь мир достаточно огромен, чтобы в нем спокойно могли сосуществовать обе страны.