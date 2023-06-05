В Вашингтоне прозвучал взрыв, два F-16 пытались перехватить частный самолет

Жители федеральной столицы США и ее пригородов сообщают, что слышали оглушительный грохот, от которого сотрясались окна и стены на мили вокруг и вызывали множество вопросов в социальных сетях.

Два истребителя F-16 были мобилизованы для перехвата частного самолета Cessna 560 Citation V над Вашингтоном и северной Вирджинией, говорится в пресс-релизе Командования воздушно-космической обороны США (NORAD).

Президент Джо Байден, который находился в этом районе в это воскресенье, был проинформирован об инциденте, сообщил журналистам представитель Белого дома, не уточнив, были ли приняты меры предосторожности.

Согласно общедоступным данным, самолет был зарегистрирован на Encore Motors of Melbourne из Флориды.