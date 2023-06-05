Всего две ложки для подкормки, и розы ярче зацветут

Что предпринять, чтобы увеличить количество бутонов и продлить срок цветения кустов роз? Автор канала "Грядки в порядке" на платформе Дзен отмечает, что в начале лета любимый многими цветок нуждается в фосфоре.

Для этого можно использовать суперфосфат. Надо 2 ст. л. вещества растворить в 10 л воды. Таким раствором можно время от времени поливать розы в течение всего сезона, - рекомендует эксперт.

Чтобы куст радовал яркими цветами, растение следует подкормить магнием. Для этого развести в 10 л воды 1 ст. л. сульфата магния. Полить розы в период начала формирования бутонов.

В период цветения розы полезно подкормить куриным помётом, сделав раствор с водой в соотношении 1:3. Дать ему настояться 3 дня, а перед поливом опять развести с водой - в соотношении 1:15.

Можно приготовить также раствор на основе сульфата калия и суперфосфата. Для этого взять по 2 ст. л. каждого из удобрений, растворить все в 10 л воды. Поливать таким раствором розы нужно в конце мая и в июне.