Дачный эксперт рассказал, чем полезна подкормка из крапивы и как ее готовить

Крапивное удобрение в несколько раз повышает урожайность растений, укрепляет иммунитет, способствует быстрому росту.

В этой сорной траве много кальция, калия, магния, есть витамины А, В, Е, К, органические кислоты, фитонциды, танины.

Калий, кальций, магний необходимы растению для ростра и развития, витамин К помогает протеканию фотосинтеза, повышает иммунную защиту.

Все элементы в комплексе стимулируют рост, плодоношение, созревание.

Использовать крапивную подкормку можно для всех огородных культур, кроме лука, чеснока, бобовых - они от крапивы медленнее растут.

Готовят подкормку путем брожения зеленой массы, можно добавлять в состав другие полезные компоненты.

Классические вариант удобрения. Берем стебли с листьями, но без семян.

Измельчаем, укладываем в емкость из пластика, занимая половину тары, заливаем все теплой водой, можно кипятком, ставим под крышку. Настой должен перебродить в течение двух недель.

Чтобы дело шло быстрее, поставьте емкость под солнце. Подкормку можно считать готовой, когда она потемнеет и перестанет пускать пену.

Настой перед использованием надо развести с водой. Берем часть настоя и 10 частей воды. Отлично подходит для томатов, увеличивает число завязей, ускоряет созревание плодов.

Вносить надо опрыскиванием. Кстати, ботвой крапивы опытные дачники успешно мульчируют грядки.