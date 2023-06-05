Дачный эксперт рассказал, как борная кислота с медом помогает огурцам

Бор способствует улучшению плодоношения и способствует общему укреплению и развитию растений.

Применяя добавку регулярно, можно повысить иммунитет к бактериозу и гнилям, также значительно улучшается внешний вид растения.

Применять подкормки с бором опытные дачники рекомендуют в таких случаях: когда растение дает мало завязей, при усыхании боковых ветвей, при опадании или плохом росте завязей, когда рассада растет слабой и вялой.

Подкормить бором нужно трижды. Первый раз в рассадном периоде с появлением двух полноценных листиков, второй раз - после высадки в грунт во время цветения, третий - когда огурцы созревают.

Есть три способа использования борной кислоты для огурцов.

Способ первый

Половину чайной ложки порошка борной кислоты размешиваем в 8 литрах воды. Сначала разводим в небольшой емкости с малым количеством теплой воды, потом доливаем остальную воду. Опрыскиваем кусты по 30 г на каждый.

Способ второй

Чтобы способствовать лучшему опылению растений, приманиваем к ним пчел таким составом: к составу, приготовленному первым способом, добавляем мед - 100 г.Такая подкормка и растению поможет расти крепким, и пчел привлечет.

Способ третий

Опять-таки, за основу берем первый способ, добавляем к составу нашатырный спирт - столовую ложку. Опрыскиваем по 50 мг на куст. Применяем, когда идет созревание огурцов, чтобы они были сочные, яркие, хрустящие.