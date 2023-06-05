Аль Пачино, «шокированный» своим отцовством, запросил пренатальный ДНК-тест

По словам родственников, доверившихся сайту TMZ, у актера «проблемы со здоровьем, которые мешают зачать ребенка», и он был настолько шокирован, что заставил Нур Альфаллах, свою 29-летнюю компаньонку, пройти тест ДНК для подтверждения отцовства.

Тест оказался положительным…

Роды ожидаются в ближайшие недели, поскольку сейчас Нур Альфаллах уже на восьмом месяце беременности.

Таким образом, это будет уже четвертый ребенок Аль Пачино, у которого уже есть дочь Джулия 33 лет, плод романа с его бывшей Джен Таррант, и близнецы Антон и Оливия, 22 лет, от актрисы Беверли Д'Анджело.

Нур Альфаллах хорошо известна на радарах таблоидов тем, что испытывает симпатию к стареющим знаменитостям шоу-бизнеса, недавно она жила с певцом Миком Джаггером 79 лет, и была запечетлена с 93-летним Клинтом Иствудом, хотя она и отрицала какие-либо отношения с ним.

После знакомства с мультимиллионером Николасом Берггрюном 61 год, она пересеклась с Аль Пачино во время кризиса Covid-19.

"Рядом с ней мужчины 70-80 лет сразу чувствует себя помолодевшими, она обладает большой душевной щедростью", сообщил один из ее инсайдеров журналу Page Six.

