Уезжали и поджигали: почему так поступали американцы, покидая свои дома

Странная традиция существовала пару-тройку веков назад в США. Перебираясь на новое место жительство, американцы... сжигали свои собственные дома. Почему они так поступали?

Пытаясь найти логическое объяснение таким поступкам, люди предполагали, что причина крылась в плесени, с которой в давние времена было трудно бороться. Либо - в "злых призраках".

Но, как выяснилось, все куда банальнее: дело... в гвоздях. Они были настолько дорогими, что владельцам жилья было выгодно сжечь дом, потом просеять пепел и собрать все крепежные изделия.

Потом их относили к кузнецу, тот выпрямлял гвозди, и их можно было использовать по новой. Методика пользовалось такой популярностью, что в штате Вирджиния в 1645-ом году были вынуждены принять закон, запрещающий сжигать дома при переезде.

Но, чтобы закон был действенным, согласно этому акту, владельцу заброшенного здания компенсировали стоимость гвоздей, использованных в ходе строительства дома.