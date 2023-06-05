Огородный эксперт порекомендовал способ формирования перцев после высадки в грунт

Формировать надо через недели полторы после высадки. Если видите, что растение пережило сильный стресс, то можно и дольше подождать. Пусть придет в себя и хорошо восстановится.
Начинаем первое формирование. Убираем сначала все пасынки и листья до первого разветвления. Если зелень очень обильная, удаляем понемногу, постепенно, каждый день по 2 или 3 листика.
Иначе у растения опять будет сильный стресс.
Обязательно нужно убрать коронный цветок. Он формируется на первой развилке.
После его устранения растение направит всю энергию на образование корневой системы и наращивание побегов и листьев, а не на формирование плода, который пока не нужен.
Корни в рассадном периоде еще мелкие, питание берут в малом объеме. А это значит растение направит большую часть питания на плод, так как он важнее.
Корни тогда вообще расти не будут, останутся мелкими и слабыми. В итоге это повлияет на урожай и замедлит созревание следующих ярусов.
Если растение еще небольшое и только набирает рост, а на нем уже появились плодики, их тоже надо удалить, чтобы все силы шли в образование корней.
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