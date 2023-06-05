В Москве экстренно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина

84-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Мослента со ссылкой на Известия.

По данным издания, сейчас медики проводят полное медобследование звезды.

Как уточняет Телеграмм-канал «112», Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию больницы с инсультом.

КП при этом, ссылаясь на СМИ, пишет, что у зведы фильма "Печки-лавочки" может быть нарушение мозгового кровообращения. При этом дочь актрисы Ольга заяивла, что мать "находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных учреждений".

Издание напомнило, что в 2019 году Федосеева-Шукшина попадала в больницу из-за проблем с сердцем и якобы пережила тогда инфаркт.