У томата раздвоился стебель: как формировать растение

Гавный побег томата иногда наверху раздваивается, и стебель разделяется на две части, образуя две макушки. При этом непонятно, какой побег главный и где пасынок: размер обеих макушек может быть совершенно одинаковым.

При их раздвоении надо сразу же принимать меры. Одним из побегов при этом придется пожертвовать, хотя он может быть и крупным - даже с плодовой кистью.

Прежде, чем удалить один из побегов, надо внимательно рассмотреть обе верхушки и оставить ту, на которой раньше сформировалась цветочная кисть с бутонами. Второй побег надо прищипнуть либо обрезать над первым листом. Пенек оставить около 1 см.

Если на обоих побегах нету цветочных кистей, можно удалить любой - скажем, тот, который неудобно расположен либо смотрит не туда, куда нужно. Оставшийся побег продолжит расти вверх, и его надо вести по натянутому шпагату. А когда в пазухах листьев появятся пасынки, убрать их.

В принципе, можно оставить и оба побега - если есть желание вести томат в два ствола. Если они одинаково сильны, то будут дальше расти в одном темпе. Второй стебель надо подвязать отдельно и затем оба ствола своевременно пасынковать. И при их раздвоении оставить лишь одну точку роста.