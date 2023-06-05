Соседов высказался о позоре Бузовой на концерте в Омске

Сергей Соседов считает, что Ольга Бузова специально продемонстрировала нижнее белье с прокладкой.

Музыкальный критик убежден, что зрители концерта поющей ведущей для того и ходят на такие мероприятия.

По словам Соседова, Бузова берет шоу, танцами, откровенными нарядами, а не песнями, так как они у артистки никакие.

Ведущий не сомневается, что если не будет подобных конфузов на выступлениях артистки, туда никто не пойдет.