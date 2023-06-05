Лепс и Аллегрова лишились заработка из-за Крутого

Многие жители России считают, что такие артисты, как Ирина Аллегрова и Григорий Лепс обрели статус неприкасаемых. В действительности же в рамках отечественного шоубиза происходят конфликты, как и среди простых смертных.

К примеру, Лепс и Аллегрова были наказаны композитором Игорем Крутым.

Речь идет о музыкального фестивале "Новая волна" 2014 года. В то время оба артиста были желанными гостями на любом празднике. Тогда Лепс и Аллегрова находились на пике славы и даже вообразить не могли, что с ними так поступят.

Артисты вместе должны были закрывать фестиваль, но их вычеркнули из списка участников.

Ходила информация, что такую ситуацию создал Крутой.