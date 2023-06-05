США и Индия согласовали план сотрудничества в сфере обороны

Нью-Дели отметил, что стремится уменьшить свою зависимость от российского оружия, а также готов к сотрудничеству в контексте напряженности в отношениях с Пекином.

«Мы разработали амбициозную новую дорожную карту для оборонно-промышленного сотрудничества, которая ускорит приоритетные проекты совместной разработки и совместного производства», — заявил IAAF министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в индийскую столицу.

Нью-Дели и Москва были союзниками на протяжении десятилетий, причем Россия на сегодняшний день является основным поставщиком оружия в Индию.

Сегодня Индия выступает за расширение источников импорта оружия, в том числе, за счет увеличения национального производства.