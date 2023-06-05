Еще один наследник Зайцева претендует на имущество покойного модельера

Еще не прошло 40 дней с момента кончины известного дизайнера одежды Вячеслава Зайцева, а у него объявился еще один наследник.

Любимая модель кутюрье, 39-летний Эдуард Кривенко, который 3 раза одерживал победу в международном конкурсе "Мистер Вселенная", утверждает, что он является наследником модельера.

Кривенко был рядом с Зайцевым в последнее время. По его словам, Вячеслав Михайлович заявлял, что у него такое ощущение, будто сын и внучка хотят его быстрейшей смерти. Он переживал за свой Дом Моды.

Эдуард заявил, что на руках у него имеется завещание Зайцева, но он не намерен никому демонстрировать данный документ.